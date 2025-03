In vista del doppio confronto in Nations League tra l'Italia e la Germania, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori sono stati chiamati a mettere in ordine di importanza i gol più significativi segnati nella storia dagli azzurri alla Mannschaft. Da Rivera a Rossi, passando per Grosso, Del Piero e Balotelli, fino alla rete di Tardelli dopo la quale è seguita una delle esultanze più iconiche di sempre. Ecco il video postato sul profilo Instagram 'Azzurri':