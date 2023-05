All'indomani della festa interista all'Olimpico di Roma, Danilo D'Ambrosio ripensa alle emozioni provate dopo la vittoria della Coppa Italia attraverso alcuni scatti significativi pubblicati sul suo profilo Instagram. Istantanee di gruppo, ma anche una che lo ritrae mentre tiene in braccio il trofeo e lo bacia: "Back to Rome. Back to win. Back to Back", il messaggio di accompagnamento scritto da D'Ambro per rinforzare il concetto che la coccarda rimarrà sulle maglie dei nerazzurri anche nella prossima stagione.