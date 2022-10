"Let’s do it together". E' il messaggio pubblicato da Hakan Calhanoglu sui social in vista della sfida di questo pomeriggio a San Siro contro il Viktoria Plzen. La squadra nerazzurra ha il primo match point per accedere agli ottavi di finale e il centrocampista turco ha deciso così di caricare tutto l'ambiente in vista della partita. Come? Ricordando il suo gol siglato a San Siro contro il Barcellona e l'assist per Lautaro al Camp Nou, con il sogno di risultare ancora decisivo in un'altra grande notte europea.