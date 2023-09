Carlos Augusto ha commentato su Twitter la prestazione dei nerazzurri: "Sappiamo che possiamo dare di più ma abbiamo conquistato un punto importante per il nostro percorso in Champions. Felicissimo per il debutto in questa grande competizione. Ora pensiamo già alla prossima".

Ora pensiamo già alla prossima. pic.twitter.com/5I5NQ0Qq1y — Carlos Augusto (@CarlosAugust099) September 20, 2023