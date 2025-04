Ancora una prova magistrale quella imbastita ieri a Monaco da Carlos Augusto. L'esterno sinistro tuttofare di Simone Inzaghi, chiamato in causa contro il Bayern Monaco con la complicità dell'infortunio di Federico Dimarco, ha vestito ancora una volta i panni del gigante buono che porta in alto la bandiera della casata. "Novanta minuti andati. Insieme" scrive con soddisfazione su Instagram l'esterno brasiliano che in Germania ha messo a referto una certezza da servire all'allenatore piacentino: in Europa non c'è avversario che tenga, Carlos non teme nulla e giganteggia proprio contro i più grandi.

A Monaco come a Manchester e come contro il Feyenoord, variabili 'europee' che non possono rappresentare una casualità e che al contrario fanno riflettere non poco gli interisti, ora sempre più Carlos dipendenti. Corsa, fisico, garra e pennellate che culminano con la più bella di tutte: l'assist per il gol dell'1-2 sottoscritto da Frattesi, reduce da un periodo difficile e al quale fa una dedica a fine gara: "Per te fratello mio" con tanto di cuore azzurro.