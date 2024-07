La prima volta non si scorda mai, figuriamoci la prima Coppa. E per Valentin Carboni la prima Coppa della carriera non si può scordare, perché la bacheca internazionale del classe 2003 è stata inaugurata dalla Coppa America sollevata la scorsa notte dall'Argentina di Scaloni. Trofeo che porta la firma del suo capitano all'Inter, Lautaro Martinez. Il Toro ha segnato il gol valso il titolo, il secondo consecutivo di un'Albiceleste che in quest'edizione contava il baby gioiellino di proprietà del club milanese che a qualche ora dalla grande festa, realizzata la cosa, celebra la vittoria anche su Instagram: "Campioni" scrive semplicemente come didascalia ad una foto che lo ritrae col Trofeo.