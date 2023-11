L'Inter ha un nuovo tifoso. È nata oggi la figlioletta di Hakan Calhanoglu, tornato anzitempo a Milano dal ritiro della Nazionale turca, oltre che per la leggera influenza riscontrata, per assistere alla nascita della terzogenita. La piccola Calha è nata oggi e il papà, ormai idolo della tifoseria nerazzurra, lo presenta al mondo con tanto di interismo: "IM Asil Can" si legge nella didascalia usata dal centrocampista dell'Inter a corredo della foto che lo ritrae con il piccolo. Non sono tardati gli auguri da parte di compagni ed ex al numero 20 di Inzaghi: dall'ex compagno Edin Dzeko a Cuadrado e Thuram, tra i primi a congratularsi con il turco.