Grande soddisfazione in casa Inter per lo 0-0 strappato in casa del Manchester City, al termine di un match dove l’Inter poteva puntare anche a qualcosa in più. A fine gara diversi nerazzurri hanno commentato la gara sui social, a cominciare da Piotr Ziekinki: “Buona la prima”, le parole del centrocampista polacco.

Soddisfatto anche Hakan Calhanoglu: “Dovevamo far vedere il carattere e l’abbiamo fatto”, il commento del turco. Due cuori nerazzurri, invece, la reazione di Marcus Thuram.