Ruolo nuovo di zecca per Marcus Thuram che in attesa di tornare in campo domani contro il Venezia, ha vestito i panni di Minerva McGranitt, la professoressa di Hogwarts nota per il rigore e l'ordine. Ruolo interpretato al di fuori della ricorrenza legata alla festa di Halloween, anzi, tutt'altro. Nessuna maschera né scale e quadri animati, l'attaccante francese fa il vigile urbano di casa Inter e un po' come la prof.ssa McGranitt, sempre attenta a scovare le scappatelle notturne di Harry e compagni, il 9 di Inzaghi porta rigore tra i 'giovani'.

Tajon Buchanan, rivisto a bordocampo per la prima volta dopo l'infortunio nel match con la Juventus (e chissà che non possa tornare sul rettangolo verde già domani per qualche scampolo di partita), ha pubblicato nella serata di ieri una foto su Instagram che lo ritrae concentrato durante l'allenamento. Foto che però non è piaciuta al Tikus che redarguisce il canadese, riportandolo all'ordine: "Vai a letto" commenta prontamente il solito giocherellone Marcus, che si prende ironicamente gioco del giovane TJ, reo di 'essere ancora sui social a mezzanotte'. Un commento che ha generato una valanga di like e commenti che idolatrano l'ironia di Thuram.