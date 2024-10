"Tutti i sogni di essere un attaccante sono morti, ma la vittoria è ciò che conta". Con questo messaggio Bisseck scherza sui social e festeggia dopo la vittoria in Champions League sul campo dello Young Boys. Il gigante nerazzurro è sceso in campo per la prima volta dal 1' da braccetto di sinistra, proprio come giocava ai tempi dell'Aarhus.

E' stato proprio lui ad avere nel primo tempo la più grande occasione da gol, ma il portiere della squadra svizzera gli ha negato la gioia del gol con un grande intervento, neutralizzando così il suo tiro e il suo ottimo inserimento da... "attaccante". Ci ha pensato Carlos Augusto a rincuorarlo: "Arriva fratello", il commento del brasiliano.