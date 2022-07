Clima sereno ad Appiano Gentile, come testimoniato dall'ultimo post pubblicato sui social da Romelu Lukaku. Nella foto si vede il belga letteralmente preso d'assalto dalle risate dei compagni (su tutti Barella, Skriniar e Lautaro Martinez), probabilmente dopo aver incassato un tunnel da Gagliardini nel classico torello di inizio allenamento. "Alcune cose non cambiano mai (non ho preso tunnel!)" scrive Big Rom su Instagram, ricevendo poi il commento di Gaglio che non lascia più spazio a dubbi: "Vaiiiii!!!! Altro girooooo".