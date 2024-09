Dopo qualche giorno di separazione forzata, lontananza dovuta agli impegni in Nazions League con l'Italia di Federico Dimarco, impegni che Nicolò Barella non ha potuto onorare per via dell'intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite, la coppia nero-azzurra di centrocampo si è ricomposta. Ricongiungimento avvenuto, come da programma, in quel di Appiano Gentile, dove il 23 di Inzaghi è rientrato nella giornata di lunedì, per la prima volta dopo l'intervento, e dove oggi sono rientrati anche alcuni dei Nazionali, tra cui anche l'esterno di Spalletti, reduce da un gran gol messo a segno contro la Francia. Archiviata la parentesi pausa per le Nazionali, "Bare e Dima di nuovo insieme" come sottolinea l'Inter tramite i social, dove diffonde la foto dei due italiani in campo alla Pinetina.