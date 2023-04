Pochi minuti in campo ma speciali per Kristjian Asllani, tornato all'Empoli ma da avversario, con indosso la maglia dell'Inter. "Sempre un piacere tornare in questo stadio dove sono cresciuto e rivedere questi tifosi!", il breve messaggio che il centrocampista albanese affida ad Instagram poche ore dopo il 3-0 nerazzurro in Toscana.