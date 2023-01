Primo trofeo da professionista per Kristjan Asllani, che ha goduto di una passerella nel finale del derby di Riyadh e dopo ovviamente non si è sottratto dai festeggiamenti per la vittoria dell'Inter. "Niente da aggiungere", il suo post sui social in cui si mostra fiero mentre bacia la Supercoppa, con lo sguardo di chi ha vissuto una serata indimenticabile.