Maglia speciale quella che indosserà l'Inter questa sera nella sfida di campionato contro l'Udinese come ufficializzato nei giorni scorsi. Tema Trasformers per i nerazzurri che scenderanno in campo con una divisa dal main sponsor particolare, grazie alla partnership con Paramount, casa produttrice della famosissima omonima saga, uscita per intero sulla piattaforma streaming. Sponsor atipico apposto sulla prima maglia, la canonica a strisce nerazzurre.