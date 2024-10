Primo gol stagionale per Marko Arnautovic che torna finalmente a segnare, riprendendo un filo rimasto interrotto in quella notte di Madrid, dove con la complicità degli sprechi dell'austriaco nel match d'andata, l'Inter cede il passo della qualificazione agli avversari dell'Atletico. Contro la Stella Rossa Inzaghi dà fiducia all'ex Bologna e viene ripagato con una prestazione di sacrificio e generosità premiati dal fato con un gol che sembrava non riuscire ad arrivare e che invece arriva nel miglior modo possibile come ammette lo stesso 8 interista: "Niente di meglio delle notti sotto le luci davanti a tutti voi". Una frase che la dice lunga sulle emozioni dell'attaccante che affida alle poche parole condivise su Instagram l'abbraccio rivolto a tifosi e compagni.

Abbraccio peraltro pubblicamente ricambiato da alcuni dei suoi stessi compagni di squadra: da Thuram, a Taremi, passando per Zielinski e Calhanoglu, tutti coralmente uniti dalla soddisfazione e dalla gioia che il ritorno al gol di Marko ha elargito all'intera squadra.