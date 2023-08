Marko Arnautovic saluta il Bologna attraverso i suoi social network. "Grazie Bologna per queste 2 stagioni meravigliose - ha scritto l'attaccante su Instagram - Vorrei davvero ringraziare tutto il club e la città dal profondo del cuore per il grande affetto che ho ricevuto da tutti voi dal primo giorno che sono arrivato. Mi avete fatto tutti sentire in famiglia fin dal primo momento, mi avete sostenuto nei momenti difficili e fatto sentire speciale come non avevo mai provato nella mia carriera, sarete sempre una parte di me/sarete sempre nel mio cuore. Grazie di tutto. Marko".