L'Atalanta non arretra riguardo alla situazione di Ademola Lookman. L'attaccante, come si legge sul Corriere della Sera, anche ieri ha saltato l'allenamento e non vuole tornare sui propri passi. Ma non potrà diserdare in eterno e la Dea prenderà provvedimenti.

Di certo c'è che è necessario un rilancio dell'Inter, atteso in queste ore, dopo il rifiuto alla proposta da 42 milioni più 3 di bonus. Nel frattempo Marotta tiene in considerazione anche due alternative, riportate dal quotidiano: una è Nkunku, l'altra è l'idea Sancho.