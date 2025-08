L'arrivo ormai prossimo di Sebastiano Esposito al Parma ha dato adito a ipotesi di prelazione a favore dei nerazzurri sul fronte Giovanni Leoni. In realtà, riporta Stadiotardini.it, testata vicina alle vicende gialloblu che ha interpellato fonti societarie, tra i due club non c'è un accordo sul giovane difensore nonostante l'operazione per l'attaccante di Castellammare di Stabia.

Gli ottimi rapporti rimangono ma per adesso non si è parlato di altro. Nulla è da escludere in futuro, ma per ora Leoni resta al Parma, fuori dai radar interisti.