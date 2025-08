Rottura totale tra Lookman e l'Atalanta. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante nigeriano non si è presentato nemmeno oggi a Zingonia e a quanto pare ha lasciato la sua casa di Bergamo e probabilmente l’Italia. Non ha comunicato la destinazione ai dirigenti dell’Atalanta che si è rassegnata a perderlo.

La Dea non ha mai dato un prezzo all’Inter che a sua volta non ha smesso di essere su Lookman dopo il no dell’Atalanta. La dirigenza nerazzurra vuole aspettare 10 giorni. I profili seguiti come alternative sono Sancho, Nkunku, Garnacho, Nusa.