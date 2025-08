Grande incertezza - secondo la Gazzetta dello Sport - attorno a Marcus Thuram, come nemmeno all'alba della sua avventura nell'Inter. Il francese è partito subito forte, chiudendo la sua prima annata a Milano con la seconda stella vinta da protagonista. Poi una prima parte della passata stagione da fenomeno e il crollo nel 2025: Thuram ha segnato appena 2 gol in 15 partite di Serie A nell’anno solare, peraltro a squadre di medio lignaggio come Parma ed Empoli, contro i 12 nelle precedenti 18, con vittime più illustri come Atalanta e Lazio.

"Gli unici momenti da vero Marcus sono stati europei, con la doppietta in casa del Feyenoord, il colpo di tacco segnato a Montjuic nella semifinale di andata e lo strappo feroce che ha poi portato al gol di Frattesi al ritorno, rete festeggiata come la Liberazione che ha poi aperto le acque verso Monaco di Baviera - ricorda la rosea -. In generale, però, un andamento in calando con la coda disastrosa della finale contro il Psg e, soprattutto, i giorni americani passati a del Mondiale per Club: il torneo della Fifa non sembrava il primo pensiero del francese".

Ora Marcus dovrà recuperare il terreno perduto, anche perché, considerando il possibile cambio di ruolo nel 3-4-2-1, avrà tanta concorrenza dalle sue parti.