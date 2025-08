Trenta milioni: tanto l'Inter potrebbe mettere da parte completando l'uscita di Seba Esposito in direzione Cagliari. Un tesoretto derivante dall'uscita di vari esuberi che può tornare utile per dare l'assalto a Giovanni Leoni, come spiega il Corriere dello Sport.

In uscita ci sono anche Palacios, Taremi e, soprattutto, Asllani. Ma intanto "quota 30" sarebbe già stata raggiunta con il passaggio dell'ex Empoli in Sardegna. "L’iraniano ha detto no anche al Flamengo, dopo aver rifiutato il Botafogo, perché vuole restare in Europa ed è attratto da un'avventura in Premier League. Sulle sue tracce risultano esserci Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham, che potrebbero soddisfare le richieste dell’Inter per una cessione a titolo definitivo a quota 8-10 milioni, dopo il suo arrivo un anno fa a parametro zero - si legge -. Piazzare Taremi per l’Inter vorrebbe dire avere in cassa il tesoretto necessario per dare all'assalto a Leoni, il desiderio privilegiato nella difesa del futuro. Per lui il Parma chiede almeno 35 milioni e non accetta inserimenti di altri giocatori, come magari sarebbe stato ipotizzabile quello dello stesso Sebastiano Esposito per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Bonny in direzione Milano".