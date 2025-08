Dopo i soldi incassati per Ale Stankovic, Buchanan, Satriano e Agoume, e a breve per Seba Esposito, il prossimo addio in casa Inter dovrebbe essere quello di Mehdi Taremi.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, non c’è una data precisa di eventuale rientro in Italia per l’attaccante iraniano, che sotto al cielo di casa vive una settimana assai più serena rispetto a un mesetto fa. Ad ogni modo, l'ex Porto ha già fatto sua l'idea di dire addio ai nerazzurri e sta cercando la miglior sistemazione possibile. L'idea è quella di restare in Europa, come si evince anche dai rifiuti per Flamengo e Botafogo.

C'è l'interesse del Besiktas, che però vorrebbe imbastire un’operazione in prestito, mentre Taremi (e l’Inter assieme a lui) preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo.