I "braccetti" a destra dell'Inter rischiano di non proseguire la loro avventura in nerazzurro. Secondo Tuttosport, infatti, per quel che riguarda Yann Bisseck e Benjamin Pavard bisognerà tenere d'occhio il mercato. Un'offerta importante, dopo il rifiuto a quella del Crystal Palace, potrebbe essere determinante. Il tedesco è valutato però 40 milioni dai nerazzurri.

Per quel che riguarda Pavard, invece, c'è l'ostacolo dell'alto ingaggio. Il giocatore non è intoccabile, gli viene rimproverato il non saper stringere i denti al momento del bisogno e l'ormai celebre partita di padel pochi giorni dopo un infortunio. In ogni caso il francese accetterebbe solo una "big" mondiale.

Dovesse andare via uno tra Bisseck e Pavard, occhi su De Winter (costo 20 milioni), mentre Leoni resta un obiettivo a parte. Ci si punterà eventualmente a fine agosto, dopo aver completato le uscite.