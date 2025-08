Il blitz delle ultime ore ha dirottato Sebastiano Esposito dal Cagliari al Parma. L'attaccante classe 2002 lascerà l'Inter per vestirsi di gialloblu, con ovvia delusione dei sardi che solo un paio di giorni fa sembravano pronti a chiudere l'operazione, salvo poi cambiare le condizioni del trasferimento e spingendo così i nerazzurri a cercare un'altra destinazione. A fare il punto, sponda isolana, è Centotrentuno.com: "Distanza non colmata tra il club di Sa Ruina e l’Inter, un accordo sulle condizioni rimasto nel limbo tra i nerazzurri che puntavano sulla cessione a titolo definitivo – o comunque a un prestito con la certezza del riscatto tra un anno – e il Cagliari che, dal canto proprio, ha cercato di spostare l’affare su termini differenti, un prestito con diritto di riscatto che potesse diventare obbligo in caso di salvezza. L’Inter, che già era andata incontro ai rossoblù sulla valutazione di Esposito – scesa fino a 5 milioni di euro – non ha aperto a soluzioni diverse dalla richiesta iniziale. Allo stesso tempo il tentativo del Cagliari è stato rispedito al mittente. Non una questione di prezzo, quanto di tempi e modi dell’investimento".