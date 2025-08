Più di 475 milioni di visualizzazioni e oltre 16 milioni di ore di contenuti guardati solo nell`ultima stagione, sono i numeri che certificano il successo del canale YouTube di Lega Serie A, che taglia il prestigioso traguardo dei 10 milioni di iscritti sulla piattaforma e lo celebra anche con un apposito video. Il video che ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni nell'annata 2024/2025, riferiscono da Via Rosellini nel comunicato, sono stati gli highlights del successo del Milan nella finale di EA SPORTS FC Supercup contro l`Inter.

“Il traguardo dei 10 milioni di iscritti al nostro canale YouTube ci posiziona tra le leghe sportive più seguite al mondo sulla piattaforma leader per lo streaming video. Questo traguardo prestigioso certifica il grande lavoro svolto in questi anni per trasformare la Lega Calcio in una vera Media Company in grado di realizzare contenuti esclusivi che raccontano il nostro calcio e i nostri Club attraverso prodotti editoriali originali e accattivanti - ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. I risultati che stiamo ottenendo dimostrano, ancora una volta, quanta voglia di Serie A ci sia a livello globale, i tifosi di tutto il mondo vogliono contenuti che vadano oltre le sole partite o gli highlights, vogliono conoscere meglio il campionato più avvincente degli ultimi anni in Europa per scoprirne i protagonisti, i moduli di gioco, i backstage e le curiosità. Ad esempio il progetto “Made In Italy” ci ha consentito di far conoscere nel mondo tutte le meraviglie che il nostro Paese, anche attraverso il calcio, può raccontare”.