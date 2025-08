Non solo calciomercato in entrata e non solo Lookman. Gli aggiornamenti di mercato di casa Inter riguardano anche le uscite, nella fattispecie quella di Sebastiano Esposito, fino a qualche giorno fa vicinissimo alla chiusura col Cagliari e ora ad un passo dal Parma. Sport Mediaset fa un punto della situazione che riguarda l'attaccante classe 2002: il club sardo ha difatti compiuto un passo indietro nella trattativa per via della valutazione fatta sul giocatore che non collimava con quella fatta da Viale della Liberazione. Frenata che ha favorito i crociati che offrono all'Inter 4 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita del giocatore. L'affare è in chiusura.