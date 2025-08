Il Corriere dello Sport ha intervistato Gianluca Mancini, difensore della Roma, che ha ricordato il suo legame con l'ex interista Marco Materazzi.

Si legherebbe alla Roma a vita?

"Sì, assolutamente sì. Sono qua dal 2019 e diventare una bandiera sarebbe un sogno. La Roma a vita, mi piace".



Gasp ha detto che ci sono 7-8 leader in questo gruppo e che il capitano lo sceglierà in base alle presenze. A conti fatti, però, lei passerebbe da vice a quarta scelta.

"Non è importante, non mi pesa. Anzi è positivo che nel nostro gruppo i leader si sentano capitani. La fascia è solo un simbolo della domenica".



Da bambino ce l’aveva un mito?

"Marco Materazzi, una fonte d’ispirazione. Quando sono arrivato a Roma hanno cominciato a parlarmi di Aldair e così ho guardato tutti i suoi video".



L’attaccante che l'ha snervata di più?

"Ho fatto una fatica bestiale a marcare Higuain".



E nell’ultimo campionato?

"Moise Kean, tostissimo. Non si ferma un attimo".



Cos'è stato Mourinho per la sua carriera?

"Un mostro che è arrivato e mi ha fatto dire "sì, lui può cambiare la mia storia e quella di tutti noi". José ci ha dato carisma, mentalità, convinzioni. In campo ero il suo condottiero, a volte ho esagerato andando un po' oltre... ma lo facevo perché sentivo che lui ci avrebbe portati alla vittoria".



La Champions è un obiettivo concreto?

"Sì lo è. Una squadra come la Roma non può stare fuori dalla Champions League per tutto questo tempo. Io poi non ci ho mai giocato".