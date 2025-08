Buonissime notizie per Chivu dall'allenamento di ieri ad Appiano Gentile. Come conferma la Gazzetta dello Sport, per la prima volta da quando il romeno è sulla panchina dell'Inter, sia Zielinski che Bisseck si sono allenati in gruppo per larga parte della seduta. I due avevano subito gli infortuni più gravi nella coda della scorsa stagione (entrambi avevano dovuto salutare il ritiro americano del Mondiale per Club) e adesso sono finalmente a disposizione.

"Il tedescone e il polacco avevano utilizzato la settimana scorsa per sedute personalizzate così da avvicinarsi allo stesso livello fisico degli altri, e ora il gap è recuperato. Più o meno ciò che toccherà a Davide Frattesi, l’unico ancora in ritardo a causa del recente intervento per l’ernia. Al momento lavora a parte, l’obiettivo è la convocazione alla prima di campionato, il 25 agosto", si legge.