Nuova avventura professionale all'orizzonte per il diciannovenne dell'Inter U20 Daniele Quieto, ad un passo dall'addio ai colori nerazzurri. Il trequartista classe 2005 sarà un giocatore del Latina. A renderlo noto è Mondoprimavera.com che parla di trasferimento in prestito secco al club di Serie C, opzione concreta che ha conquistato il cuore del centrocampista, incalzato nelle scorse settimane da alcuni club di MLS che non hanno mai scaldato il giocatore né l'Inter che ha sempre voluto mantenere il controllo sul futuro del ragazzo.