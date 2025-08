Ventotto anni oggi per Marcus Thuram che spegne "la sua terza candelina in maglia nerazzurra, con un percorso già ricco di emozioni e traguardi" come scrive Inter.it nel messaggio di auguri rivolto al Tikus. "Qualità, potenza e grande personalità: tre caratteristiche che hanno fatto di lui uno dei punti di riferimento della squadra. Con le sue giocate, la sua determinazione e il suo spirito di sacrificio, è stato protagonista della conquista dello Scudetto della Seconda Stella e della Supercoppa Italiana vinta nel gennaio del 2024. In nerazzurro ha collezionato complessivamente 96 presenze, realizzando 33 gol. A Marcus gli auguri di tutta la famiglia interista" scrive il club di Viale della Liberazione nella nota attraverso la quale augura buon compleanno all'attaccante francese.