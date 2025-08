"L’Atalanta? Nel caso Lookman sta avendo l’atteggiamento giusto, ma lo sappiamo che il calcio di oggi è nelle mani dei procuratori". E' l'opinione espressa da Bortolo Mutti sul Quotidiano Sportivo in merito alla querelle riguardante l'attaccante anglo-nigeriano.

"Nulla di nuovo. Nel calcio di oggi succede in tutti i club. Fino ad un minuto prima si lavora tutti insieme poi improvvisamente si creano barriere insormontabili. Gli agenti, a tutti i livelli, hanno ormai la situazione in pugno - dice - Sappiamo come andrà a finire, perché la posizione del giocatore è netta, non presentandosi agli allenamenti su suggerimento dei suoi agenti: verrà ceduto, ma alle condizioni che imporrà l’Atalanta, che per me si sta muovendo nel modo giusto, mantenendo la sua posizione ferma, come ha fatto lo scorso anno con Koopmeiners. Andrà all’Inter? Lo immagino. Anche se sto leggendo del Napoli che potrebbe inserirsi, chissà…".