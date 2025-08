Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Phil Foden, talento del Manchester City, a poche ore dall'amichevole con il Palermo. E non può mancare un riferimento alla finale di Champions del 2023 contro l'Inter.

Phil, contento di ricominciare?

"Sì. A Palermo sarà una partita di alta qualità. Abbiamo bisogno di ritrovare la forma migliore giocando contro un avversario di buon livello per esser pronti per la stagione. Io sono felice: mi piace giocare contro squadre che non ho mai affrontato prima".

Qual è il suo rapporto col calcio italiano?

"Mi piaceva tanto Dybala quando giocava alla Juventus: giocatore con tanta qualità. Il calcio italiano non l’ho guardato abbastanza da avere una squadra preferita".

A una squadra italiana, l’Inter, è legata la vittoria della Champions.

"Di quella partita ricordo il momento in cui Rodri ha segnato, l’istante esatto in cui la palla è entrata: è il mio miglior momento di sempre col City".

La sua stagione da sogno come finisce?

"Con la mia squadra che vince un trofeo. O due. O tre. O quattro. Vincere qualcosa deve sempre essere l’obiettivo: condividere quella sensazione con i tuoi compagni è la migliore che ti può succedere".