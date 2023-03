Niente da fare per l'Inter Women che ieri ha dovuto salutare la Coppa Italia, battuta ai supplementari dalla Juventus. Attraverso i propri social Lisa Alborghetti prova comunque a scuotere le nerazzurre: "Nel bene e nel male. Sempre. Fiere di noi per aver lottato fino all’ultimo instante disponibile. Per il resto lavoreremo come abbiamo sempre fatto. Insieme", le parole della centrocampista e capitana nerazzurra.