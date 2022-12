Dopo il tennistico 6-1 rifilato al Gzira United, l'Inter torna subito al lavoro per preparare l'amichevole contro il Salisburgo. Alla vigilia del nuovo impegno nel ritiro di Malta, Francesco Acerbi si lascia andare ad uno scatto sorridente e un messaggio affidato ai social: "Si torna in campo!" scrive il difensore nerazzurro in un post su Instagram.