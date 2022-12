Manca sempre meno a Inter-Napoli, la gara che aprirà col botto il 2023 nerazzurro. La data del 4 gennaio è segnata in rosso sul calendario di tutti i giocatori di Simone Inzaghi, compreso Francesco Acerbi, che sul proprio profilo Instagram non ha nascosto la voglia di calcio vero dopo la lunga pausa per il Mondiale: "Non vedo l’ora di ripartire", ha scritto il difensore della nazionale italiana, domani sera probabile titolare nel test contro il Sassuolo, sua ex squadra.