Dopo la grande vittoria al derby dell'Inter Femminile, e in vista del match di domani contro il Sassuolo, la nerazzurra Stefanie Van der Gragt ha parlato ai canali ufficiali del club dove ha espresso tutta la gioia per il poker contro il Milan: "È stato veramente speciale vincere una partita come il Derby. Abbiamo giocato una bella partita, penso che tutti abbiano fatto un’ottima prestazione. Ovviamente è sempre bello segnare, ma importante erano i tre punti. Credo sia stato importante segnare perché i primi 10 minuti loro ci pressavano molto alte, dopo il gol la situazione è migliorata e abbiamo giocato la partita che volevamo".