Dopo tre anni con la maglia dell’Inter, con cui ha messo a segno 13 reti in 52 presenze vivendo un’ultima stagione tribolata in cui ha collezionato appena sei gare, per Ajara Nchout Njoya, attaccante classe ‘93, ha optato per una nuova avventura professionale.

La camerunese, che nei giorni scorsi ha risolto il suo accordo con l'Inter, ha firmato un biennale con l'Al-Qadisiyya, club del massimo campionato saudita, mettendo un’altra bandierina sulla mappa del suo percorso calcistico dopo Russia, Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Spagna e appunto Italia.