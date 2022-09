Dopo aver debuttato con la prima squadra in occasione del match contro la Juventus, Chiara Robustellini, difensore dell'Inter Women, racconta a Inter TV le sue sensazioni: "Con la Juve è stata una grandissima prestazione di squadra. Siamo riuscite a portare a casa un punto fondamentale contro una squadra di altissimo livello in un campo molto difficile. Ma ci abbiamo creduto fino in fondo, recuperando un gol dopo soli tre minuti nel recupero. Devo dire che è stato un esordio inaspettato in una partita molto difficile: quando mi hanno chiamato il cuore mi batteva a mille, ma sono contenta che la mister mi abbia dato fiducia e penso di aver gestito bene le emozioni".