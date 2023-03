"Voglio diventare un esempio per tutte le bambine africane. Giocando a pallone". Ci sono anche queste parole nel comunicato della FIGC Femminile che celebra Tabitha Chawinga, attaccante dell'Inter Women e vincitrice dell'eBay Values Award del mese di febbraio.

"Dichiarazioni che potrebbero apparire quasi scontate, ma non lo sono se nasci e cresci in un piccolo villaggio rurale del Malawi, uno degli stati più poveri del mondo, e il tuo sogno è fare la calciatrice - si legge nella nota -. E nuovamente, potrebbe sembrare scontato utilizzare la visibilità raggiunta per gli altri, per la propria comunità, ma scontato non lo è mai. Una storia che incarna i valori della responsabilità, della fierezza e dell’impegno sociale e che permette all’attaccante di proprietà del Wuhan Jianghan University di aggiudicarsi l’edizione di febbraio dell’eBay Values Award, il riconoscimento assegnato mensilmente alla calciatrice del massimo campionato che si distingue per il suo comportamento".