L'Inter Women Under 17 centra un traguardo straordinario: la vittoria ai quarti di finale contro la Sampodoria permette alle nerazzurre di accedere alle Final Four Scudetto. Dopo il netto 5-2 del match d'andata, nel match di ritorno è arrivato il successo per 2-1 con le reti di Palmeri e Petrillo. Il prossimo appuntamento in agenda è la semifinale di venerdì 28 giugno alle 17 contro la Roma allo stadio ‘Bruno Recchioni’ di Fermo.

IL PROGRAMMA DELLE FINAL FOUR

Semifinali - Venerdì 28 giugno Ore 17, INTER-Roma, Stadio Bruno Recchioni di Fermo

Ore 20:30, Arezzo-Juventus, Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto

Finali - Domenica 30 giugno Ore 10, finale 3°-4° posto, Stadio Della Valle di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare

Ore 17:30, Finalissima, Stadio Bruno Recchioni di Fermo (diretta DAZN e Vivo Azzurro TV)