"C'è tanto entusiasmo e voglia, io sto bene e sono carica. Si respira aria di cambiamento e novità, ci sono tanti volti nuovi. Abbiamo già iniziato forte per raggiungere i nostri obiettivi". Lo assicura Matilde Pavan, centrocampista dell'Inter Women raggiunta da Inter TV nel ritiro nerazzurro per presentare la nuova stagione.

"La preparazione è fondamentale sia dal punto di vista fisico che per costruire il gruppo, lavoriamo per integrare le ragzze nuove e per raggiungere gli obiettivi - aggiunge la classe 2004 -. L'obiettivo principale di gruppo è raggiungere la zona Champions e migliorarci ogni giorno dal punto di vista personale mi voglio concentrare sulla cura del dettaglio. Tutte le squadre si sono rinforzate, il livello del campinato si è alzato. Noi lavoriamo per lottare per le posizioni di vertice, siamo anche noi in corsa".