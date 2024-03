Legittimamente felice il coach dell'Inter Women Rita Guarino dopo la stupenda partita delle sue ragazze in casa della Fiorentina, finita con un 3-0 che non ammette repliche. Questa la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV: "Molta soddisfazione per i tre punti presi, per la prestazione e per non aver concesso neanche un gol. Sono contenta dell’atteggiamento e della mentalità. Dovevamo fare questo tipo di partita perché le squadre ora sono tutte forti e quindi dobbiamo affrontarle con l’atteggiamento giusto".

Prossima sfida, quella contro le campionesse d'Italia in carica: "La Roma è in un ottimo stato di forma, ma cercheremo di lavorare bene per avere le giuste energie e arrivare al meglio alla sfida".