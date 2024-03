Tocca a Francesca Durante, fresca di ritorno in campo dopo il lungo stop, presentare la sfida di domenica tra Fiorentina e Inter Women, valida per il secondo turno della Poule Scudetto, ai microfoni di Inter TV. Non prima di aver raccontato la sua impazienza per il rientro a disposizione di Rita Guarino: "Era tanto che aspettavo questo momento, sono contenta di essere tornata in campo ad aiutare le mie compagne".

Come giudichi la prestazione con la Juventus? Quanto era importante iniziare con un risultato positivo la Poule Scudetto?

"Penso sia stata una prestazione di carattere, abbiamo dimostrato di poter tenere testa ad una squadra forte dimostrando di saper soffrire, lottare insieme e fare male. Dobbiamo continuare con questo spirito e con questa cattiveria sportiva, lavorando sugli errori e tenendo le cose buone fatte".

La Fiorentina sta facendo un'ottima stagione. Sarà il quarto incontro con loro, come arrivate?

"Sappiamo che sono in un ottimo momento di forma nonostante l'ultima sconfitta, stanno facendo un'annata di altissimo livello. Gioca un grandissimo calcio, dovremo lavorare da grande squadra per dimostrare che quanto fatto con la Juve possiamo ripeterlo con tutte le squadre".