Alla vigilia della gara contro il Como, Marie Detruyer, uno dei volti nuovi dell'Inter Women di questa stagione, parla ai microfoni di Inter TV commentando l'ottimo inizio di stagione delle nerazzurre: "Se me lo aspettavo? Direi che me lo auguravo. Già dall'inizio della pre-season si era visto che la squadra è molto valida. Ci sono giocatrici che hanno tutte grandi qualità e tutte meritiamo di andare in campo. La nostra forza è che ci miglioriamo a vicenda e questo si può vedere anche in campo; lo staff tecnico è stato molto bravo a renderci una squadra di movimento e adesso si percepisce quanto siamo sicure del nostro modo di giocare. Questo ci ha portato a ottenere buoni risultati e buone prestazioni".

Quali sono le tue prime sensazioni sul campionato italiano? Come ti stai trovando?

"Mi piace molto qui, mi è piaciuto sin dall'inizio. Sono sempre stati tutti molto accoglienti e mi hanno fatto sentire a casa, è tutto molto bello. Per me è molto importante stringere amicizie con le compagne di squadra. Il campionato poi è molto competitivo, devi essere sempre pronto, dare sempre il cento per cento e quest'aspetto nel campionato belga manca. Sono molto contenta di essere qui".

Con la Roma prova di forza e d'orgoglio valsa un punto. Quanto sono importanti prestazioni così e quanta consapevolezza vi ha dato aver giocato al livello di una squadra forte come la Roma?

"Dobbiamo portarci a casa tutta quella sicurezza che abbiamo guadagnato in questa partita e riproporla nella prossima sfida. Però dobbiamo rimanere coi piedi per terra perché un pareggio contro la Roma non significa che da qui in poi vinceremo sempre. Tutte le sfide sono importanti, dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".

Sul match con le lariane.

"Sarà molto importante mantenere alta la concentrazione dall'inizio alla fine della partita. Giocheremo in trasferta, sarà difficile però penso che saremo in grado di giocare con la sicurezza che ci ha dato la gara con la Roma. Vogliamo portare a casa i tre punti".