Dopo l'ufficialità del rinnovo fino al 2026, Henrietta Csiszar racconta le sue sensazioni a Inter TV: "Mi sento motivata e pronta per quello che verrà. Non abbiamo finito la stagione come avremmo voluto ma abbiamo un grande potenziale e un grande gruppo, non vedo l'ora di ricominciare".

Sei all'Inter dal 2021, quanto è stata importante questa squadra dal punto di vista personale e professionale?

"Penso che il campionato italiano sia adatto a me, amo giocare a calcio e questa è la cosa più importante. Da quando sono qui penso di essere migliorata molto tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Poi personalmente qui ho trovato tanti amici, persone speciali e grandi giocatrici. Milano è perfetta per me, mi sento a casa in Italia".

Ricordi un momento particolare nella tua esperienza in nerazzurro?

"La vittoria contro il Milan al primo anno è stata indimenticabile, così come ricordo con piacere quella dell'ultima stagione; una vittoria speciale perché era la prima partita nell'Arena, la nostra nuova casa, con tantissime persone".

Cosa senti di dire ai tifosi e quali obiettivi ti poni dalla prossima stagione?

"Voglio ringraziare i tifosi per il loro supporto, sono stati incredibili. Non importa se pioveva o faceva caldo, c'erano sempre; spero che potremo realizzare qualcosa di grande insieme".