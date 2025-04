Henrietta Csiszar, capitano dell'Inter Women, ha espresso ai microfoni di Inter TV la sua gioia per la qualificazione alla Champions League delle nerazzurre: "Abbiamo lavorato tanto per questo risultato. Era il nostro sogno, questo è stato il mio quarto anno, sono molto felice della crescita della squadra e del club. Sono molto felice di aver centrato la qualificazione in Champions League, da capitano è ancora più bello guidare questa squadra, è una cosa pazzesca. Abbiamo lavorato molto bene tutti insieme, abbiamo molti leader in squadra e sono molto orgogliosa. Abbiamo ancora tre partite e vogliamo divertirci, dobbiamo puntare a conquistare il secondo posto".