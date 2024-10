Nel post partita di Como-Inter, mister Piovani si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la vittoria delle nerazzurre per 1-0. “Ho detto alle ragazze che questi tre punti valgono tantissimo, abbiamo sofferto contro una squadra ben organizzata come il Como - le sue parole -. Nel secondo tempo ci hanno chiuso nella nostra metà campo, ma siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo. Anche se in realtà è un calcio che non mi piace, preferirei vedere la mia squadra giocare un po’ di più, ma abbiamo vinto una partita che non avremmo vinto l’anno scorso. Sta girando qualcosa e mi tengo questo risultato, ma faccio ancora i complimenti al Como".

"Mi piace vedere soffrire la squadra in fase di non possesso, anche se negli ultimi minuti lo abbiamo fatto un po’ troppo. La Juve? E' una squadra organizzata, forte e in fiducia. Affronteremo una squadra top, dobbiamo rispondere presente. Lavoreremo per presentarci al meglio”.