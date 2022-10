Con il suo colpo sottoporta, ha permesso all'Inter di non cadere in casa del Sassuolo strappando il pareggio in pieno recupero. Meritato premio di miglior giocatrice della gara per Tabitha Chawinga, l'implacabile bomber della squadra di Rita Guarino, che stando ai dati Opta è l’unica giocatrice di questo campionato ad aver partecipato ad almeno 10 gol firmando 6 reti e 4 assist. Oggi 3 tiri e 15 tocchi in area avversaria, primato nel match.