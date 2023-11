L'autrice del gol vittoria nel derby femminile dell'Arena Civica tra Inter e Milan, Michela Cambiaghi, ha espresso la sua gioia ai microfoni di Inter TV: "Da tempo stavamo provando queste palle inattive, soprattutto con Adriane Tomter con la quale abbiamo provato diverse combinazioni. Non potevo immaginare un'emozione del genere, segnare e vedere le mie compagne esultare è stato indescrivibile. Abbiamo fatto un'ottima prova di squadra, lottando su ogni pallone in ogni reparto. Abbiamo creato diverse occasioni, se abbiamo vinto è grazie al lavoro di squadra. Dopo la pausa dovremo tornare ancora più cariche per vincere".